Рада предлагает выделить 10 миллиардов из covid-фонда на образование

Депутаты предлагают Кабмину перераспределить расходы Фонда борьбы с covid-19, чтобы обеспечить безопасный учебный процесс и качественное образование в условиях карантина. Соответствующий проект постановления №4057 зарегистрирован на сайте ВР, передает ЭП.

Фото: unicef.org

На что предлагают выделить средства

Кабмину рекомендуют предусмотреть 1 млрд 90 млн грн из Фонда для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.

Предлагают также предусмотреть дополнительные доплаты в размере 6 млрд 33 млн 560 тыс. грн к заработной плате педагогическим и научно-педагогическим сотрудникам за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.

Авторы проекта постановления также предлагают предусмотреть для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантина 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн.

Сколько денег в Фонде