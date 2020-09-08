Рада предлагает выделить 10 миллиардов из covid-фонда на образование
Депутаты предлагают Кабмину перераспределить расходы Фонда борьбы с covid-19, чтобы обеспечить безопасный учебный процесс и качественное образование в условиях карантина. Соответствующий проект постановления №4057 зарегистрирован на сайте ВР, передает ЭП.
На что предлагают выделить средства
Кабмину рекомендуют предусмотреть 1 млрд 90 млн грн из Фонда для закупки сертифицированных средств индивидуальной защиты для работников педагогических и научно-педагогических учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности до конца 2020 года.
Предлагают также предусмотреть дополнительные доплаты в размере 6 млрд 33 млн 560 тыс. грн к заработной плате педагогическим и научно-педагогическим сотрудникам за дополнительную учебную нагрузку в условиях дистанционного и смешанного обучения до конца 2020 года.
Авторы проекта постановления также предлагают предусмотреть для технического обеспечения дистанционного обучения в условиях карантина 3 млрд 375 млн 390 тыс. грн.
Сколько денег в Фонде
- По состоянию на 1 сентября 2020 года из Фонда борьбы с сovid-19 потратили 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн — это 29% от общей суммы, заявил министр финансов. В августе было потрачено более 850 млн грн.
- 13 апреля Рада приняла изменения к закону о госбюджете на 2020 год, согласно которому был создан спецфонд для борьбы с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривен.