Fitch изменило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в 2020 году. Прогноз незначительно пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%. Об этом говорится в сообщении агентства, пишет РБК.

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Что говорят в Fitch Ratings

«Восстановление экономической активности после беспрецедентно серьезной рецессии, связанной с коронавирусом, в марте и апреле, было более быстрым, чем ожидалось, но мы ожидаем, что темпы роста в ближайшее время замедлятся», — говорится в сообщении.

Главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон отметил, что в Китае уже восстановлен довирусный уровень ВВП , а розничные продажи в США , Франции и Великобритании в настоящее время превышают февральские уровни.

«Но мы сомневаемся, что это станет V-образным восстановлением. Впереди шок безработицы. В Европе компании сокращают капвложения, а социальное дистанцирование продолжает напрямую ограничивать расходы частного сектора», — добавил он.

Прогнозы

Fitch Ratings ожидает, что экономика США сократится на 4,6% в этом году по сравнению с падением на 5,6% в июньском прогнозе.

Прогноз роста в Китае на 2020 год составляет +2,7% по сравнению с +1,2% в июньском прогнозе. Эти изменения были частично компенсированы снижением прогнозов ВВП на 2020 год для еврозоны до -9,0% (-8,0%), Великобритании до -11,5% (-9,0%) и для развивающихся рынков, за исключением Китая, до -5,7% (с -4,7%).

В Fitch Ratings отмечают, что официальные данные выявили масштабы экономических потрясений во 2 квартале 2020 года, когда мировой ВВП упал на 8,9% г/г, а во многих странах объем производства упал на одну пятую или более.

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