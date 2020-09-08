НБУ назвал самые прибыльные и убыточные украинские банки. Список

Национальный банк Украины представил результаты работы банков за 7 месяцев 2020 года. Об этом свидетельствуют данные надзорной статистики НБУ, опубликованные на сайте регулятора.

НБУ назвал самые прибыльные и убыточные украинские банки. Список
Фото: flickr.com

Основные цифры

За январь – июль платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн). В июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд грн.

Всего прибыльными были 58 из 75 работающих банков.

Кто самый прибыльный

  • Самым прибыльным оказался государственный Приватбанк (прибыль составила 16,201 млрд грн).

  • На втором месте государственный Ощадбанк – 4,316 млрд грн.

  • Третье место у Райффайзен Банк Аваль – 2,457 млрд грн.

  • Четвертую позицию занял ПУМБ – 1,501 млрд грн.

  • Пятую ОТП Банк – 908,94 млн грн.

Кто самый убыточный

  • Наибольший убыток показал государствнный Укрэксимбанк (2,243 млрд гривен).

  • На второй позиции находится Проминвестбанк (330,93 млн гривен).

Напомним

Платежеспособные отечественные банки получили чистой прибыли: в 2019 году – 59,634 млрд грн; в 2018 году – 21,7 млрд грн.

В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в 2020 году – 17 убыточных из 75 действующих на рынке.

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