НБУ назвал самые прибыльные и убыточные украинские банки. Список

Национальный банк Украины представил результаты работы банков за 7 месяцев 2020 года. Об этом свидетельствуют данные надзорной статистики НБУ, опубликованные на сайте регулятора .

Фото: flickr.com

Основные цифры

За январь – июль платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн). В июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд грн.

Всего прибыльными были 58 из 75 работающих банков.

Кто самый прибыльный

Самым прибыльным оказался государственный Приватбанк (прибыль составила 16,201 млрд грн).

На втором месте государственный Ощадбанк – 4,316 млрд грн.

Третье место у Райффайзен Банк Аваль – 2,457 млрд грн.

Четвертую позицию занял ПУМБ – 1,501 млрд грн.

Пятую ОТП Банк – 908,94 млн грн.

Кто самый убыточный

Наибольший убыток показал государствнный Укрэксимбанк (2,243 млрд гривен).

На второй позиции находится Проминвестбанк (330,93 млн гривен).

Напомним

Платежеспособные отечественные банки получили чистой прибыли: в 2019 году – 59,634 млрд грн; в 2018 году – 21,7 млрд грн.

В 2017 году среди 82 функционирующих банков 19 были убыточными, в 2020 году – 17 убыточных из 75 действующих на рынке.