Экономика Японии упала на 28,1%. Рекорд в послевоенной истории

Экономика Японии продемонстрировала наихудшее послевоенное значение такого важного показателя, как ВВП — его падение составило более 28%. Эти данные за второй квартал обнародовало агентство CNBC.

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Падение

С апреля по июнь капитальные затраты снизились еще на 4,7%, что намного превысило падение, зафиксированное перед этим. Аналитики считают именно обвал этого показателя главным катализатором негативных процессов в японской экономике.

Кроме того, существенно упали расходы домохозяйств — на 7,6% в июле по сравнению с годом ранее. Это превышает средний рыночный прогноз на 3,7%.

Также в июле уменьшилась реальная заработная плата, что наблюдается уже пятый месяц подряд. Это говорит о возможности снижения потребительского спроса, то есть потребительских расходов.

Ключевые моменты

• Спад японской экономики, третьей по величине в мире, стал более глубоким, чем ожидали эксперты.

• Статистика свидетельствует об усилении влияния пандемии Covid-19 на различные отрасли экономики и потребительские нужды японцев. В перспективе такие показатели могут привести к более глубокой рецессии.

• Такое падение макроэкономических показателей произошло накануне выборов нового премьер-министра, которые должны состояться 14 сентября. Это подчеркивает значимость задач, стоящих перед новым правительством, и может свидетельствовать о конце «абэномикы» после внезапной отставки премьер-министра Синдзо Абэ.

• Существующая статистика станет ключевым фактором для Банка Японии при пересмотре курса и ставок на следующей неделе.