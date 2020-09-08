Цены на арбузы в Украине рекордно упали

Цены на арбузы рекордно упали: дешевле уже не будет

Сезон арбузов в этом году уже подходит к своему завершению, и цены на полосатую ягоду в начале сентября резко упали. В данное время стоимость арбузов достигла своего минимума за весь сезон.

За последнюю неделю ягода подешевела в среднем на 20%. Оптовики продают арбузы от 1,2 до 3 грн/кг. Еще 27 августа фермеры отгружали бахчевые по цене около 3,5 грн/кг.

Основной причиной снижения цен на арбузы аграрии называют сезонное увеличение предложения этих ягод на рынке. Сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства уже завершается. Этот урожай, по сравнению с ранним сбором, не пострадал, поэтому и цены рекордно высокими не будут.

Производители уверены, что июльской ситуации не повторится, когда импортной продукции на рынке было больше, чем отечественной. Тогда из-за аномально холодного мая и проливных дождей в июне ранний урожай был мизерным.

Цены на арбузы рекордно упали: дешевле уже не будет

По словам аграриев, сезон бахчевых культур в Украине в 2020 году завершится раньше не две недели, по сравнению с предыдущим годом. Последние партии арбузов могут продаваться по завышенной цене.

Общее количество арбузов и дынь, выращенных в этом году, значительно ниже, чем в предыдущие годы. Соответственно, и цены на арбузы и дыни в 2020 году были в 2,5 раза выше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что на украинских рынках в начале сентября стремительно подешевел картофель.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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