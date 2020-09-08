«Удаленка» в законе: что предлагают депутаты

Группа народных депутатов предлагает законодательно урегулировать дистанционную и надомную формы работы. Об этом говорится в законопроекте №4051 на официальном сайте парламента.

«Удаленка» в законе: что предлагают депутаты
Фото: time4business.ru

Почему важно урегулировать такую работу

В парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов считают, что в нынешних условиях пандемии и современного уровня диджитализации необходимо обеспечить сотруднику возможность официально совмещать любые виды работы – в обычном режиме, дистанционно и на надомных условиях.

Какой механизм предлагает законопроект

Согласно законопроекту работодатель должен оповестить сотрудника о переходе на дистанционную или надомную форму работы за два месяца.

При этом работодатель обязан обеспечить точный учет отработанного времени и эффективный контроль за рациональным использованием рабочего времени.

При любой форме работы сотрудник должен не только знать свои обязанности и права, но и быть частью жизни коллектива, соблюдая все корпоративные стандарты и получая правильную мотивацию.

Что это даст сотрудникам и работодателям

Прежде всего благодаря урегулированию удаленной работы сотрудники станут более защищенными с правовой точки зрения.

Также возможность выбрать форму работы повысит стрессоустойчивость сотрудников, поможет продлить карьеру работающих мам и людей любого возраста.

Удаленная форма работы станет катализатором для многих компаний к дальнейшей диджитализации своей деятельности, а также улучшит экологическую политику компаний.

Помимо этого, удаленная организация работы во многом снизит затраты как работодателей, так и сотрудников.

Перспективы «удаленки»

  • К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными сотрудниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было меньше 30%.
  • В 2018 году в США экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд.
  • HubSpot сообщает, что 83% опрошенных признают: удаленная работа делает их более счастливыми, а 77% сотрудников удаленно работают продуктивнее.

Ранее «Минфин» писал о преимуществах работы онлайн и какие профессии популярны для дистанционной формы работы.

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