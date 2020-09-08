Поставки автогаза в Украину резко упали

Поставки автогаза в Украину резко упали

Импорт автогаза за неделю с 31 августа по 6 сентября составил 26,8 тыс. т, что на 17% меньше по сравнению с предшествующей неделей. Еще 500 т бутана оформил по импорту "Карпатнефтехим" (-77%). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95".

Поставки из РФ сократились на 15%, из Беларуси — на 24%, из Казахстана — на 20%. Импорт из других стран уменьшился на 38%. При этом, за первую неделю сентября было оформлено 3,6 тыс. т "морского" газа (+77% к предыдущей неделе): 3,3 тыс. т импортировала "Укртатнафта" в Одессе, 0,3 тыс. — "Захидэкотоп" в Измаиле.

Импорт за отчетную неделю снизили практически все крупнейшие операторы. Увеличили поставки лишь "Авантаж" (+500 т), "Глуско Украина" (+700 т), Оптимус LPG (+1,3 тыс. т) и "Автотранс" (+100 т).

Трейдеры отмечают, что спрос в оптовом сегменте рынка активизировался. "Заметен спрос среди небольших компаний в центральных и восточных регионах. Думаю, на этой неделе цены могут пойти в рост", — говорит оптовый трейдер из Киева.

С ним соглашается коллега из другой трейдинговой компании в Киевской области: "Поставки заметно сократились, на крупных ГНС пропала затоварка, которая там стабильно наблюдалась несколько месяцев. Не исключено, что неритмичность поставок может вызвать даже небольшие локальные дефициты в регионах".

Как сообщал enkorr, в августе импорт СУГ сохранился на уровне июля и составил около 145 тыс. т., что превысило потребности рынка и создало предпосылки для снижения поставок в сентябре. Как прогнозировали аналитики "Консалтинговой группы А-95", стабилизация рынка и рост цен возможен в конце первой декады сентября.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Украина ввела единую квоту на импорт серной кислотыУкраина ввела единую квоту на импорт серной кислоты
Блок рекламы


Похожие новости
Минстратегпром предлагает отменить пошлину на поставки в ЕС г/к рулонов из УкраиныМинстратегпром предлагает отменить пошлину на поставки в ЕС г/к рулонов из Украины
В ближайшие годы Азия может резко нарастить мощности по выпуску сталиВ ближайшие годы Азия может резко нарастить мощности по выпуску стали
Fortescue Metals нарастит поставки железной рудыFortescue Metals нарастит поставки железной руды
В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%В августе поставки лома металлургам выросли почти на 30%
Беларусь поставит в Украину 3 млн тонн нефтепродуктовБеларусь поставит в Украину 3 млн тонн нефтепродуктов
Импорт газа в Украину вырос на 30%Импорт газа в Украину вырос на 30%
В июле Китай резко увеличил импорт медиВ июле Китай резко увеличил импорт меди
Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%Газпром сократил поставки газа в Турцию на 41,5%
Протесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в УкраинуПротесты в Беларуси не приведут к перебоям с поставками дизтоплива в Украину
Курс биткоина резко снизилсяКурс биткоина резко снизился
Последние новости
Подгружаем последние новости