На ЧАЭС позволили ввести в действие новое хранилище ядерных отходов, которое строили 20 лет

Введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо в течение 100 лет.

На ЧАЭС позволили ввести в действие новое хранилище ядерных отходов, которое строили 20 лет
Фото: facebook.com/Антон Геращенко

Чернобыльская атомная электростанция получила специальное разрешение на "горячие" испытания хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Во время вручения разрешения глава ГАЗО Сергей Калашник отметил, что получению разрешения предшествовало много шагов. В частности, успешно были проведены «холодные» испытания ХОЯТ-2 с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок, получен сертификат соответствия законченного строительства объекта от Государственной архитектурной службы Украины, согласованы программы "горячих" испытаний и отчет по анализу безопасности. В частности, проведение "горячих" испытаний будет заключаться в перемещении в новое хранилище отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС Владимир Песков заверил, что все работники, которые будут привлечены к проведению «горячих» испытаний, прошли соответствующую подготовку.

В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов заявили, что введение ХОЯТ-2 в эксплуатацию позволит безопасно хранить отработанное ядерное топливо ЧАЭС в течение ближайших 100 лет.

"За период генерации электроэнергии, с 1977 до 2000 года, на станции скопилось более 21 тыс. тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа ХОЯТ-1. Старое хранилище не рассчитано на длительное хранение топлива, и срок его эксплуатации ограничен. Поэтому все отработанные тепловыделяющие сборки должны быть перемещены в новое промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа ХОЯТ-2", - отметили в ведомстве.

Заметим, строительство хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 продолжалось 20 лет.

Напомним, в июле 2019 года на ЧАЭС ввели в експлуатацию новый саркофаг, который должен прослужить минимум 100 лет.

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