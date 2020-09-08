Nucor планирует ввести в эксплуатацию микрозавод в штате Флорида

Американская металлургическая компания Nucor планирует ввести в эксплуатацию микрозавод Frostproof в штате Флорида в конце текущего года, сообщил вице-президент компании Дрю Уилкокс.



По его словам, предприятие предполагалось запустить летом текущего года, но задержки с получением разрешений замедлили срок на несколько месяцев. При этом эпидемия коронавируса, по словам Д.Уилкокса, не оказала существенного влияния на строительство.



Мощность предприятия составит около 315 тыс. т арматуры в год. Данную продукцию планируется сбывать на локальном рынке. Стоимость проекта оценивается в 240 млн долл.



Как сообщил Дрю Уилкокс, коронавирусный кризис в США привел к существенному падению спроса на стальную продукцию во втором квартале, особенно, в таких отраслях как автомобилестроение и нефтегазодобыча. Но на нежилищное строительство, где в США , в основном, и используется арматура, он повлиял слабо.



