Нацбанк изменил условия экстренного кредитования банков

Национальный банк расширил критерии приемлемого залога по кредитам для экстренной поддержки ликвидности банков (Emergency liquidity assistance, ELA). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк изменил условия экстренного кредитования банков
Фото: zaxid.net

Что изменилось

  • Отныне залогом по ELA могут выступать имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами не только в гривне, но и в иностранной валюте — долларах США и евро — со сниженными корректирующими коэффициентами;
  • В перечень приемлемого залога также включены имущественные права по кредитным договорам с юридическими лицами пятого класса (ранее — не ниже четвертого).

В то же время Нацбанк уточнил основания для отказа банка в заключении генерального договора о ELA и в предоставлении такого кредита.

В частности это будет касаться случаев, когда возможного объема ELA с учетом предложенного банком обеспечения, будет недостаточно для покрытия прогнозного временного дефицита ликвидности банка.

На что будут влиять изменения

Изменения направлены на предупреждение негативного воздействия коронакризиса на финансовую стабильность.

В НБУ отмечают, что сегодня банковская система имеет достаточную ликвидность, а экономика постепенно восстанавливается.

Однако в случае второй волны пандемии в мире и углубление экономического кризиса банки будут иметь дополнительный инструмент для поддержания надлежащего уровня ликвидности.

Напомним

Национальный банк ввел ELA в декабре 2016 года.

Кредиты, полученные за инструментом ELA, предназначенные исключительно для покрытия временного дефицита ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под залог государственных и других приемлемых ценных бумаг, а также иностранной валюты.

Изменения вступают в силу 8 сентября 2020.

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