Новостей.COM ⇒
2020-09-08
Нидерланды создали инвестфонд для стимулирования роста экономики
В целях стимулирования экономики страны в условиях негативного влияния последствий пандемии коронавируса в Нидерландах создан новый инвестиционный фонд. Об этом сообщают местные средства массовой информации, ссылаясь на сообщение правительства страны.
Фото: mind.ua
Что известно о создании Фонда
Его объем составил 20 миллиардов евро.
Фонд учрежден кабинетом министров страны, чтобы ускорить восстановление экономики и поддержать благосостояние в последующие 5 лет.
На что пойдут средства
- Планируется, что средств фонда будут направляться на развитие проектов по развитию навыков и квалификации рабочей силы.
- Его средства будут также инвестироваться в инфраструктурные и инновационные проекты.
В правительстве подчеркнули, что задачей фонда будет обеспечение равновесия в экономике страны, при котором своевременно будут выплачиваться пенсии и развиваться системы здравоохранения и образования.
Благодаря новому фонду нидерландское правительство сможет продолжать инвестиции без их сокращения.