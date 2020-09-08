Нидерланды создали инвестфонд для стимулирования роста экономики

В целях стимулирования экономики страны в условиях негативного влияния последствий пандемии коронавируса в Нидерландах создан новый инвестиционный фонд. Об этом сообщают местные средства массовой информации, ссылаясь на сообщение правительства страны.

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Что известно о создании Фонда

Его объем составил 20 миллиардов евро.

Фонд учрежден кабинетом министров страны, чтобы ускорить восстановление экономики и поддержать благосостояние в последующие 5 лет.

На что пойдут средства

Планируется, что средств фонда будут направляться на развитие проектов по развитию навыков и квалификации рабочей силы.

Его средства будут также инвестироваться в инфраструктурные и инновационные проекты.

В правительстве подчеркнули, что задачей фонда будет обеспечение равновесия в экономике страны, при котором своевременно будут выплачиваться пенсии и развиваться системы здравоохранения и образования.

Благодаря новому фонду нидерландское правительство сможет продолжать инвестиции без их сокращения.