Банк Сич получил рефинанс от НБУ на 100 миллионов

Национальный банк предоставил кредит рефинансирования банку Сич на общую сумму 100 млн грн под 6%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Нацбанк 4 сентября провел количественный тендер по рефинансированию банков до 84 дней.

По его результатам удовлетворил заявку лишь одного банка — банка Сич — на сумму 100 млн грн с процентной ставкой 6%.

Итоги предыдущих аукционов

На предыдущем аукционе, 28 августа, НБУ предоставил краткосрочное рефинансирование под те же 6% годовых трем банкам – Кредобанку, Акордбанку и Украинскому банку реконструкции и развития.

Общая сумма рефинанса составила 930 млн грн.

Всего с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму 15,13 млрд грн.

Следующий тендер по предоставлению рефинансирования сроком до 5 лет состоится 11 сентября.