Банк Сич получил рефинанс от НБУ на 100 миллионов
Национальный банк предоставил кредит рефинансирования банку Сич на общую сумму 100 млн грн под 6%. Об этом
Нацбанк 4 сентября провел количественный тендер по рефинансированию банков до 84 дней.
По его результатам удовлетворил заявку лишь одного банка — банка Сич — на сумму 100 млн грн с процентной ставкой 6%.
Итоги предыдущих аукционов
На предыдущем аукционе, 28 августа, НБУ предоставил краткосрочное рефинансирование под те же 6% годовых трем банкам – Кредобанку, Акордбанку и Украинскому банку реконструкции и развития.
Общая сумма рефинанса составила 930 млн грн.
Всего с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 15 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму 15,13 млрд грн.
Следующий тендер по предоставлению рефинансирования сроком до 5 лет состоится 11 сентября.