Капитальный ремонт столичного крематория доверили тестю Насирова

Капитальный ремонт киевского крематория за 55,5 млн гривен выполнит ООО “Альтис Констракшн” из группы “Альтис-Холдинг” Александра Глимбовского – тестя скандально известного экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Аналогичные работы КП “Киевский крематорий” в феврале пыталось закупить за 62 млн гривен, но тогда тендер пришлось отменить.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 20 августа 2020 года КП “Киевский крематорий” (*) заключило договор с ООО “Альтис Констракшн” (**) на выполнение капитального ремонта ритуального корпуса и подземной галереи городского крематория на ул. Байковой, 16 в Голосеевском районе Киева . Цена договора составила 55,5 млн гривен.

ООО “Альтис Констракшн” до конца 2021 года должно выполнить демонтажные, ремонтно-строительные и электромонтажные работы, поставить оборудование и отремонтировать системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, оповещения, связи, пожарной сигнализации, контроля загазирования, а также благоустроить прилегающую территорию. Всего техзаданием предусмотрено проведение работ в 3 пусковых комплекса.

В день подписания договора, 20 августа, стороны заключили несколько допсоглашений. В частности, допсоглашение № 1 предусмотрено, что КП в 2020 году заплатит подрядчику 19,67 млн гривен.

В торгах, кроме ООО “Альтис Констракшн”, приняли участие четыре компании: ООО “СК “Адамант”, ЧП “АМТ Групп”, ООО “Строй-Оптима-Констракшен” и ООО “СК КБР”. Наиболее выгодное по цене предложение было у ООО “СК КБР”, но его отклонили из-за “несоответствия требованиям тендерной документации”.

Отметим, закупку провели со второй попытки. Объявленный в феврале 2020 года аналогичный тендер отменили из-за отклонения всех семи предложений. Дескать, они не соответствовали квалификационным требованиям и тендерной документации.

KV тогда допускала, что тендер отменили из-за пристального внимания к закупке со стороны депутатов Киевсовета и Верховной Рады. Народные избранники не понимали, почему ремонт оценили аж в 62 млн гривен и настаивали на том, чтобы ремонтные работы начинали проводить только после внесения здания Залов прощания и Стены памяти на Байковой горе в Госреестр памятников.

Напомним, в 2018 году КП “Киевский крематорий” заказало у ООО “Дельтастройгрупп” почти за 19 млн гривен проведение капитального ремонта оборудования крематория. Тогда в тендере приняли участие только 2 компании, принадлежащие родным братьям. Согласно отчету о выполнении договора от 19 апреля 2019 года, стороны разорвали соглашение по инициативе заказчика, подрядчик оплату не получал.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Альтис Констракшн” основано в 2010 году и входит в группу “Альтис-Холдинг” Александра Глимбовского. Уставный фонд – 350 тыс. гривен. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Учредители – кипрские компании с ограниченной ответственностью “Альтис Холдинг Лимитед” (99%) и “Гарихан Инвестментс Инвестментс Лимитед” (1%). Конечный бенефициарный собственник – “Гарихан Инвестментс Инвестментс Лимитед” и Александр Глимбовский.

Как известно, Александр Глимбовский приходится тестем Роману Насирову, который возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017 года, пока не был отстранен от выполнения своих обязанностей и задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Спустя 2 недели после задержания Романа Насирова его жена – Екатерина Глимбовская – внесла залог в размере 100 млн гривен, чтобы выпустить мужа из-под стражи. В декабре 2018 года стало известно, что Насиров был восстановлен в должности через суд, но позже оказалось , что суд его в должности не восстанавливал, а отменил постановление Кабмина о его увольнении.

На сайте “Альтис-Холдинга” отмечается , что компании холдинга делали “под ключ” 50 объектов, среди которых реконструкция ЦУМа, Бортнической станции аэрации (БСА), Контрактовой площади.

Ранее KV сообщала, что Государственное бюро расследований (ГБР) в августе 2018 года открыло уголовное производство по факту возможного присвоения средств во время выполнения работ по реконструкции Контрактовой площади. Следствие подозревает, что заказчик – КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” – совместно с подрядчиками из “Альтис-Холдинга” могли присвоить порядка 10,6 млн гривен.

Отметим, что среди прочих компаний Александр Глимбовский также владеет и ООО “Скайпроджект” и ООО “Стройресурс” , которые фигурируют в строительных скандалах столицы. В частности, в 2019 году стало известно, что ООО “Скайпроджект” через суд добивается лишения статуса памятника архитектуры старинного особняка XIX века на улице Лабораторной, 9-б в Киеве , поскольку намерено построить на этом месте паркинг.

Ритуальная служба специализированное КП “Киевский крематорий” было создано Киевсоветом в 2005 году. Основной вид деятельности – организация захоронений и предоставление смежных услуг. Исполняющий обязанности директора – Дмитрий Мартыненко. Предприятие подчинено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА, который возглавляет Дмитрий Науменко. Курирует данное направление заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Киевский крематорий на ул. Байковой – единственный крематорий Киева . Его здание построено в 1975 году. Архитекторы – Авраам Милецкий, Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко. Проект киевского крематория был отмечен Европейским союзом похоронной службы. С 1983 года при крематории существует колумбарий (хранилище урн с прахом после кремации).

Центральным элементом крематория должна была стать Стена памяти – это более двухсот квадратных метров художественных рельефов от мифов о Прометее до событий Великой Отечественной войны и послевоенном восстановлении. По замыслу авторов, Стена была призвана отвлекать умы посетителей от их горя, сосредоточивая на глобальных противостояниях человечества. Художники работали над ее созданием 10 лет, но советское партийное руководство посчитало ее неприемлемой и стену залили бетоном. В мае 2018 года в рамках фестиваля Kyiv Art Week была восстановлена небольшая часть барельефа, площадью около 6 кв. метров.

* РС СКП “Київський крематорій” (Код ЄДРПОУ: 05416768)

** ТОВ “Альтіс Констракшн” (Код ЄДРПОУ: 37394854 )