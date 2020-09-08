Один из руководителей "Укрпочты" идет руководить "Укрзализныцей"

Первый заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Перцовский с октября переходит на работу в АО "Укразализныця". Об этом стало известно из сообщения его нынешнего патрона Игоря Смелянского.

"Я никогда не комментирую кадровых решений, тем более тех, которые еще не реализовались окончательно. Но сегодня – особенный случай. И я хочу, чтобы все о нем узнали от меня, а не от многочисленных информированных источников", - пишет Смелянский в своем Facebook.

Далее начальник комментирует вклад, сделанный его первым замом в работу "Укрпочты". Он отдал компании ровно четыре года жизни. В 2016 они оба были финалистами конкурса на руководителя "Укрпочты". Конкурс выиграл Смелянский. А спустя несколько месяцев Перцовский согласился стать его первым замом, возглавив всю операционную и международную часть работы.

За это время командой его первого зама сделано очень многое. И очень многое, сделанное им, даст свои плоды уже после его ухода. Ему удалось заложить много фундаментальных вещей, изменивших лицо компании и сделавших ее престижной.

"Мне без Александра будет очень нелегко. Надеюсь, что Владислав Криклий и Владимир Жмак это понимают… За эти 4 года Укрпочта стала тем брендом, за который не стыдно и от которого пытаются привлечь кадры другие компании. 4 года назад фраза "возьмем топ-менеджера с Укрпочты в УЗ" звучала бы как издевательство, а сегодня – это никого не удивляет ", - не скрывает гордости руководитель.

Поэтому ему одновременно и грустно, что уходит один из лучших специалистов, и радостно, что бренд его компании стал привлекательным. 30 сентября – последний день работы его первого зама в "Укрпочте". Сейчас у них – переходной этап, когда уходящий будет передавать дела, вводить в курс дела и завершать начатое.

"Он будет спокойным и спланированным. "Зрады" не будет, или как сказал герой известного анекдота, "не дождетесь" ", - завершает глава "Укрпочты" свое пространное сообщение.

Напомним, еще в мае прошлого года Смелянский похвастался, что "Укрпочта"опередила другого украинского оператора по оказанию почтовых услуг – "Новую почту" по количеству компьютеризированных отделений. На то время у "Новой почты" их было 3062, а у "Укрпочты" – 4031.