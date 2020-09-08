В Киеве патронатные, приемные семьи и детдома получат материальную помощь ко Дню знаний

Больше всего выплатят тем, кто воспитывает 7 и более детей-сирот.

В Киеве патронатные, приемные семьи и детдома получат материальную помощь ко Дню знаний
Фото: pravda.press

В Киеве ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и 3 патронатные семьи получат от столичной власти дополнительную материальную помощь.

Заместитель главы КГГА Марина Хонда сообщила, что уже подписано соответствующее распоряжение № 1362, говорится в сообщении городской администрации.

"Это городская инициатива поддержки семейных форм воспитания, и аналогов в других городах Украины ей нет. На сегодняшний день в Киеве около 250 детей воспитываются в семейных формах воспитания или приближенных к ним, и город продолжает их пропагандировать. Выплаты ко Дню знаний уже стали традиционными и призваны популяризировать семейные формы воспитания. Такие выплаты происходят ежеквартально и существенно помогают поддерживать детские дома семейного типа, приемные семьи, патронатные семьи", - отметила Марина Хонда.

7000 гривен выплатят:

  • патронатным воспитателям, воспитывающим от 1 до 3 детей, оставленных без попечения родителей, детей-сирот и/или детей, лишенных родительской опеки;
  • приемным родителям, воспитывающим от 1 до 3 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

14 000 выплатят родителям-воспитателям, приемным родителям, воспитывающим от 4 до 6 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

19 000 гривен получат родители-воспитатели, воспитывающие 7 и более детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

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