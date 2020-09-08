Апелляционный суд забрал Борщаговский фармзавод у Загория

Основанием для такого решения были нарушения порядка проведения биржевых торгов.

Апелляционный суд забрал Борщаговский фармзавод у Загория
Фото: bcpp.com.ua

Апелляционный суд признал незаконной продажу акций Борщаговского химико-фармацевтического завода фирме "Дарница".

Об этом сообщила "Лига антитраста" со ссылкой на решение суда от 25 августа.

"Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод», отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 04.11.2019 и принял новое решение, которым полностью удовлетворил первоначальный иск завода, и отказал в удовлетворении встречного иска ЧАО "Фармацевтическая фирма «Дарница»", - говорится в сообщении.

Так, апелляционный суд признал недействительными: результаты биржевых торгов по продаже акций на аукционе в процессе приватизации относительно признания победителем ЧАО "Фармацевтическая фирма «Дарница»" с ценой 171, 84 млн грн; биржевой контракт №185321 на куплю-продажу акций от 20.03.2015, заключенный между Департаментом коммунальной собственности г. Киева исполнительного органа Киевского городского совета и ЧАО "Дарница".

Отмечается, что основанием для принятия такого решения были нарушения порядка проведения биржевых торгов.

При этом отмечается, что несвоевременное обращение "Дарницы" в Антимонопольный комитет за разрешением на приобретение, нарушение таким образом конкурентного законодательства, предоставление недостоверной информации Комитету или угроза монополизации рынка не указаны в решении апелляции как основания для отмены результатов торгов.

Решение суда уже вступило в законную силу. Однако его можно обжаловать в Верховном суде.

Ранее Борщаговский химико-фармацевтический завод пытался в судебном порядке отменить решение АМКУ о предоставлении разрешения компании "Дарница" на покупку 25,95% акций завода. Суды двух инстанций встали на сторону АМКУ и отказали в удовлетворении иска по процессуальным основаниям.

Напомним, фармацевтическая фирма "Дарница" принадлежит экс-депутату Глебу Загорию. До 2019 года он входил в президентскую фракцию Блока Петра Порошенко.

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