Минфин создал программу для проверки получателей госвыплат

Минфин создал информационно-аналитическую платформу для верификации госвыплат, которая позволит проверить информацию о получателе госвыплат из многих источников. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: lviv.ua

О платформе

В министерстве отмечают, что платформа позволяет одновременно обработать 3500 запросов на проверку информации.

Благодаря этому программное решение смогут использовать госорганы. Оно значительно сократит время, необходимое для принятия решений о назначении выплат.

Отмечается, что персональные данные в платформе «надежно защищены от внешнего вмешательства».

Что это даст

В министерстве считают, что такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

Сколько украинцев получают субсидии

Как ранее сообщалось в Минсоцполитики, в июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан, а ее средний размер составил 256,73 грн, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

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