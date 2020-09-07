Минфин создал программу для проверки получателей госвыплат
Минфин создал информационно-аналитическую платформу для верификации госвыплат, которая позволит проверить информацию о получателе госвыплат из многих источников. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
О платформе
В министерстве отмечают, что платформа позволяет одновременно обработать 3500 запросов на проверку информации.
Благодаря этому программное решение смогут использовать госорганы. Оно значительно сократит время, необходимое для принятия решений о назначении выплат.
Отмечается, что персональные данные в платформе «надежно защищены от внешнего вмешательства».
Что это даст
В министерстве считают, что такой механизм обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.
Сколько украинцев получают субсидии
Как ранее сообщалось в Минсоцполитики, в июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,934 миллиона граждан, а ее средний размер составил 256,73 грн, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.
Ранее сообщалось
- С 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 Закона Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат», которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.