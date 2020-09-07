Автопром Германии пострадал от эпидемии сильнее других отраслей

Автопром Германии пострадал от эпидемии сильнее других отраслей

Автомобильная промышленность Германии пострадала от пандемии коронавируса COVID-19 сильнее других отраслей, полагают эксперты Института немецкой экономики (IW).

В результате автопром перестал быть определяющей для экономического роста страны отраслью, свидетельствуют результаты исследования IW, которые приводит Handelsblatt.

В начале пандемии существенно пострадали глобальные цепочки поставок в автомобильной промышленности. Затем отрасль столкнулась с резким падением спроса, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся значительные переизбытки мощностей и технологические преобразования.

"В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие вновь предстоят ощутимые корректировки в сфере персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - отмечают эксперты.

В ведомстве федерального канцлера 8 сентября состоится совещание представителей автопрома с правительством ФРГ и представителями земельных властей, сообщает Deutsche Welle. Христианско-социальный союз, входящий в правящую коалицию, призвал предоставить дополнительную помощь автомобильным компаниям и поддержать развитие электромобилей в стране. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает необходимым расширение уже существующего пакета финпомощи.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
Блок рекламы


Похожие новости
Министр финансов Германии раскритиковал эксперимент по базовому безусловному доходуМинистр финансов Германии раскритиковал эксперимент по базовому безусловному доходу
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
Появились новые подробности в расследовании о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - СМИПоявились новые подробности в расследовании о монопольном сговоре Teva и других фармкомпаний, - СМИ
В Германии инфляция упала до нуляВ Германии инфляция упала до нуля
Экономика Германии рекордно обвалилась с 1970 годаЭкономика Германии рекордно обвалилась с 1970 года
Еврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнесаЕврокомиссия разрешила Германии направить 500 млрд евро на спасение бизнеса
Hyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопромаHyundai Steel ускорит разработку высокопрочной стали для автопрома
Венчурный рынок Кремниевой долины почти не пострадал из-за пандемии — исследованиеВенчурный рынок Кремниевой долины почти не пострадал из-за пандемии — исследование
В Киеве на акции инвесторов "Укрбуда" пострадали двое полицейскихВ Киеве на акции инвесторов "Укрбуда" пострадали двое полицейских
Из-за пандемии в Германии рекордно обвалился экспортИз-за пандемии в Германии рекордно обвалился экспорт
Последние новости
Подгружаем последние новости