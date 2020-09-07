В Китае массовый вывод криптовалюты с бирж. В чем проблема

Пользователи из Китая массово выводят с бирж криптовалюту, написал местный журналист Колин Ву в своем Twitter-аккаунте. Он сообщил со ссылкой на аналитический сервис Cryptoquant, что отток средств зафиксирован с площадок Binance, Poloniex, Bittrex, Kraken, Kucoin и Bitfinex, пишет РБК.

По словам Ву, в Китае это стало своеобразным движением. Пользователи выводят криптовалюту, удаляют учетные записи и призывают других к аналогичным действиям.

Причины

У этого есть две причины.

Во-первых, за последнюю неделю у многих площадок возникли задержки со снятием средств и перебои в работе. Например, Poloniex за сентябрь трижды отключала возможность вывода из-за неполадок с кошельками Ethereum и Tron и всех токенов на их основе.

Другая причина — развитие сектора децентрализованных финансов (DeFi). Ву отметил, что трейдеры больше всего выводят Ethereum. Монеты отправляются на DeFi-площадки для «доходного фермерства». Суть этой стратегии: внести депозит на платформу и получать по нему процент в другой криптовалюте, то есть «собирать урожай».

Ву уточнил, что влияние движения по выводу средств с бирж пока что оценить трудно, но компании уже начали защищаться.

В то время как пользователи забирают Ethereum для входа на рынок DeFi, торговые площадки проводят листинг активов из этого сектора и создают аналогичные инструменты, таким образом стараясь привлечь трейдеров обратно.

Например, Binance 6 сентября запустила продукт Launchpool. Он позволяет клиентам внести в пул токены BNB, BUSD и ARPA, чтобы затем принять участие в распределении монет проекта Bella protocol.

Причиной высокой популярности DeFi-сектора являются высокие процентные ставки по депозитам.

Годовая доходность в первые дни запуска подобных сервисов нередко составляет тысячи процентов, хотя этот показатель со временем снижается из-за наплыва пользователей.

Например, в начале сентября трейдер High Stakes Capital сообщил, что получал примерно по $160 в минуту благодаря «доходному фермерству»