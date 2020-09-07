Беларусь за август потеряла почти 16% золотовалютных резервов

По состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Республики Беларусь составили $ 7,458 млрд — в августе Беларусь потеряла $1,4 млрд или 15,8% из всех золотовалютных резервов страны. Об этом говорится в пресс-релизе центробанка Беларуси.

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Что повлияло на снижение

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“.

При этом правительством и Национальным банком Республики Беларусь выполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму $351,7 млн», — говорится в сообщении.

«Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступления иностранной валюты в бюджет», — добавили в центробанке Беларуси.

По плану центробанка Беларуси объем международных резервных активов на 1 января 2021 должен составить не менее $ 7,3 млрд.

Предыстория

После президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.

На фоне протестов жители страны начали скупать валюту. Белорусский рубль 24 августа потерял еще почти 2%, опустившись до минимального значения с 9 апреля — 2,5364 руб/$.