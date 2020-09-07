Кабмин выделил на доплаты медикам 5,95 миллиарда гривен

Правительство также утвердило перечень организаций, осуществляющих медицинские закупки.

Кабмин выделил на доплаты медикам 5,95 миллиарда гривен
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины на заседании 7 сентября выделил 5,95 миллиарда гривен на доплаты врачам.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Василий Мокан.

"Был принят проект постановления "О внесении изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году" в целях совершенствования реализации программы медицинских гарантий в 2020 году и реализации механизма осуществления доплат к зарплатам медицинским и другим работникам учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным острой респираторной болезнью COVID-19.Таким образом, будет урегулирован механизм осуществления доплат врачам на общую сумму 5,95 млрд. гривен", - написал Мокан.

По его словам, правительство также утвердило перечень специализированных организаций, осуществляющих закупки товаров и услуг (лекарственных средств, медицинских изделий) в 2020 году.

Напомним, недавно Минздрав попросил Минфин увеличить расходы на программу медицинских гарантий. Степанов считает, что расходы на медицинские гарантии должны составлять не менее 5% ВВП страны.

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