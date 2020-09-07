Ощадбанк с 1 января станет членом Фонда гарантирования вкладов

Государственный Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года. Такое решение было принято на заседании Совета по финансовой стабильности НБУ, которое состоялось 2 сентября, сообщает пресс-служба НБУ.

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Изменения в законодательстве

Ощадбанк присоединится к системе гарантирования вкладов после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины.

Что будет с госгарантиями по депозитам

Сейчас государство гарантирует вклады в Ощадбанке на 100%, независимо от суммы депозита. После вхождения банка в Фонд гарантирования, он будет лишен этой привилегии. Все новые вклады, которые клиенты оформят в Ощаде после 1 января 2021, будут гарантироваться в размере до 200 тыс. грн., как и в других банках. Депозиты, размещенные до этой даты, будут защищены в полном объеме.

Обесцененные вклады времен СССР не будут гарантироваться ФГВФЛ.

Что даст Ощадбанку участие в Фонде

В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года.