Ощадбанк с 2021 года присоединится к Фонду гарантирования вкладов

После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков будет составлять 200 тыс. гривен.

Государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц после внесения соответствующих изменений в законодательство.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

"Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных взносах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов. Это предложение Совета по финансовой стабильности также требует имплементации на уровне закона", - говорится в сообщении.

Напомним, Ощадбанк - единственный украинский банк, который в случае признания его неплатежеспособным обязан компенсировать клиентам полную сумму вкладов за счет госбюджета. "Особый" статус Ощадбанка прописан в ст. 57 Закона "О банках и банковской деятельности". Учреждение не является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и не отчисляет ему регулярные сборы, за счет которых выплачиваются вклады в ликвидируемых банках.

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года, но этот вопрос отложили. В НБУ считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Сбербанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Сейчас депозиты вкладчиков Сбербанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков будет составлять 200 тысяч гривен.