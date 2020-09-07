В поисках угля Центрэнерго опять собралась на биржу

С целью повышения эффективности производства ТЭС и снижения себестоимости единицы электроэнергии "Центрэнерго" продолжает поиск поставщиков качественного угля, сообщает пресс-служба компании.



"Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода потребности компании до конца текущего года составляют 1 млн 900 тыс. тонн угля. Из них 1,6 млн тонн – уголь газовой группы, 300 тыс. тонн – уголь с низким содержанием летучих веществ", – говорится в сообщении.



Отмечается, что часть потребности на уголь газовой группы способны обеспечить государственные шахты. Но, несмотря на значительный запас угля газовой группы на складах ТЭС – а это около 600 тыс. тонн, вопрос дальнейшего обеспечения топливом не снят.



Поэтому, продолжая поиск дополнительных источников топлива, "Центрэнерго" в вторник, 8 сентября второй раз выйдет на украинскую энергетическую биржу. Компания приглашает потенциальных партнеров принять участие в торгах со своими предложениями.



