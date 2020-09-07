Консолидация Thyssenkrupp и Salzgitter может быть рискованной для отрасли

Консолидация Thyssenkrupp и Salzgitter может быть рискованной для отрасли

Сталелитейная промышленность Германии нуждается в государственной помощи и более тесных альянсах, чтобы справиться с переходом на экологически чистое топливо для доменных печей, заявил Рейтер Йорг Хофманн, глава крупнейшего профсоюза Германии IG Metall.

Немецкие сталелитейные компании, включая Thyssenkrupp и Salzgitter, полагаются на уголь для нагрева своих доменных печей, но сталкиваются с необходимостью перехода на возобновляемые источники энергии, такие как водород, как способ сокращения выбросов углерода.

"Для перехода на экологически чистую сталь необходимы миллиарды инвестиционных затрат. Отдельные поставщики услуг, будь то Saarstahl, Salzgitter или Thyssenkrupp, не могут сделать это самостоятельно. Сотрудничество между производителями - это данность", - сказал Р. Й. Хофманн.

Несмотря на необходимость в альянсах, Р.Й. Хофманн предупредил, что более широкая консолидация с участием поглощений может быть рискованной, особенно если она подразумевает слияние Thyssenkrupp и Salzgitter.

"Вы не можете усилить ослабленную компанию путем слияния, - сказал глава IG Metall. - Thyssenkrupp - уникальный случай, требующий особого решения".

МинПром по материалам Steelland

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