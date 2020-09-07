Опендатабот: ФОПы приносят Украине более $1 миллиарда

В Украине почти 2 млн предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен в год — в 2019 году оборот фопономикы составил $ 1 млн. Об этом сообщает Опендатабот.

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Как выросли поступления

«За восемь лет поступления от ФОПов в бюджет выросли в 24 раза. Только за последние два года сумма поступлений выросла на 10 млрд гривен.

В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен, в 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 — 15,4 млрд», — говорится в сообщении.

Количество ФОПов увеличивается в среднем на 7000 ежемесячно: открывается около 20 000, а закрывается около 13 000.

Сейчас в Украине зарегистрировано 1 903 725 ФОПов.

В течение последних пяти лет наблюдается тенденция на увеличение количества женщин в бизнесе. В 2016 году в Украине было 43.7% женщин-предпринимателей. Уже в 2018 году этот показатель вырос до 45% ФОП.