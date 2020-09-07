ЕС хочет создать Европейский сырьевой альянс

ЕС хочет создать Европейский сырьевой альянс

Европейская комиссия сообщила о планах по созданию до конца сентября Европейского сырьевого альянса, который ставит своей целью надежное и устойчивое обеспечение стратегическими материалами строящейся европейской "безуглеродной" экономики.

Как сообщил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, к 2050 г. европейский спрос на литий, необходимый для изготовления аккумуляторов для электромобилей и устройств по "хранению" электроэнергии, увеличится в 60 раз по сравнению с текущими объемами, на кобальт — в 15 раз, на редкоземельные металлы — в 10 раз.

Между тем Евросоюз практически полностью зависит от импорта в обеспечении данными материалами. По словам М.Шефчовича, нет смысла избавляться от зависимости от импорта нефти и газа, чтобы попасть в другую зависимость, еще большую.

Новая организация будет работать по принципу European Battery Alliance, который был создан в 2017 г. при содействии того же М.Шефчовича. Сырьевой альянс будет поддерживать проекты, направленные на обеспечение европейской промышленности стратегическими металлами. В частности, одним из возможных направлений заявлена переработка электронного и электротехнического лома, которого в ЕС ежегодно образуется порядка 10 млн. т. Кроме того, рассматривается возможность налаживания собственной добычи лития в ЕС.

О поддержке этого начинания заявили отраслевая ассоциация Eurometaux и 25 европейских компаний. Их руководители сообщили, что готовы разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на обеспечение региональной промышленности литием, кобальтом и редкоземельными металлами, при условии достаточного уровня поддержки на уровне Евросоюза.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Портам придется взвешивать входящие грузы – КриклийПортам придется взвешивать входящие грузы – Криклий
Блок рекламы


Похожие новости
Минюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардовМинюст хочет заблокировать взыскание с Приватбанка 10 миллиардов
Фракция СН хочет выделить Минпромышленности 50 млн грн без детализации расходовФракция СН хочет выделить Минпромышленности 50 млн грн без детализации расходов
Центрэнерго хочет покупать уголь на биржеЦентрэнерго хочет покупать уголь на бирже
Газпром хочет засекретить прокладку Северного потока-2Газпром хочет засекретить прокладку Северного потока-2
TISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугунTISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугун
Германский металлотрейдер Kloeckner хочет стать гигантом онлайн-торговлиГерманский металлотрейдер Kloeckner хочет стать гигантом онлайн-торговли
Еще одна отрасль не договорилась с "Украинским музыкальным альянсом" по тарифам роялти за использование музыкальных произведенийЕще одна отрасль не договорилась с "Украинским музыкальным альянсом" по тарифам роялти за использование музыкальных произведений
Украина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд доллУкраина хочет увеличить свои долги еще на 3,5 млрд долл
Трамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж СШАТрамп хочет вынудить компании из Китая уйти из фондовых бирж США
Уруский хочет контролировать продажу стратегических предприятийУруский хочет контролировать продажу стратегических предприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости