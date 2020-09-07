Ривненская АЭС вывела из работы блок №4

Ривненская АЭС вывела из работы блок №4

Ривненская АЭС вывела на планово-предупредительный ремонт энергоблок №4. Об этом сообщает пресс-служба АЭС, передает БизнесЦензор.

"Планово-предупредительный ремонт рассчитан на 126 календарных дней и выполняется в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины. Во время ремонта будут проводиться регламентные работы, а также ряд внерегламентных работ", - сообщает АЭС.

За прошедшие сутки на Ривненской  АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2613 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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