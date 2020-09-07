НБУ: Объем «налички» в обращении вырос до 508,6 миллиарда
По состоянию на 1 сентября 2020 году объем наличных денег в обращении и в кассах банков составил 508,6 млрд грн (по оперативным данным), однако помесячные темпы прироста наличных существенно замедлились. Об этом говорится в комментарии Нацбанка на запрос «Минфина».
Влияние covid-19 на рост
Рост наличных вне банков в Украине после вспышки covid-19 и введения карантинных мер не является уникальным явлением: аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.
Поскольку спрос на наличные начал расти именно после введения карантинных мероприятий, то наиболее очевидной причиной является высокая неопределенность.
В таких условиях население делает определенные «буфера безопасности», и запас наличности, которую держат «на всякий случай», значительно возрос. О формировании запасов наличности на «черный день» свидетельствует в частности рост спроса именно на банкноты крупных номиналов.
Помесячные темпы прироста
По состоянию на 1 сентября 2020 году объем наличных денег в обращении и в кассах банков составил 508,6 млрд грн (по оперативным данным), однако помесячные темпы прироста наличных существенно замедлились.
Так, если за результатам апреля наличные средства по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 7%, то в августе этот показатель замедлился до 2%.
«Замедление темпов прироста наличных будет продолжаться при условии отсутствия значительных шоков в экономике страны. Несмотря на рост наличности в Украине, ее удельный вес в денежной массе все еще остается на уровне прошлых лет», — говорится в комментарии.
Рост вне банков
К причинам роста наличности вне банков можно отнести:
- во время карантина граждане сокращали покупку дорогих товаров и товаров первой необходимости. Наличные меньше возвращалась из магазинов в банки;
- рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые предпочитают наличности;
- вероятно выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничено из-за карантинных мероприятий.
Напомним
В июле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные средства банков и другие деньги, увеличилась на 3,1% до 548,906 млрд гривен.
По состоянию на 20 июля общий объем наличной гривны на руках у населения, в кассах банков, банкоматах и ??терминалахпревысил полтриллиона гривен. Темп роста спроса на наличную гривну ускорился до 25%.
С 1 октября 2020 Национальный банквыведет из обращения монету 25 копеек.