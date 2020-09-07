НБУ: Объем «налички» в обращении вырос до 508,6 миллиарда

По состоянию на 1 сентября 2020 году объем наличных денег в обращении и в кассах банков составил 508,6 млрд грн (по оперативным данным), однако помесячные темпы прироста наличных существенно замедлились. Об этом говорится в комментарии Нацбанка на запрос «Минфина».

Фото: censor.net

Влияние covid-19 на рост

Рост наличных вне банков в Украине после вспышки covid-19 и введения карантинных мер не является уникальным явлением: аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.

Поскольку спрос на наличные начал расти именно после введения карантинных мероприятий, то наиболее очевидной причиной является высокая неопределенность.

В таких условиях население делает определенные «буфера безопасности», и запас наличности, которую держат «на всякий случай», значительно возрос. О формировании запасов наличности на «черный день» свидетельствует в частности рост спроса именно на банкноты крупных номиналов.

Помесячные темпы прироста

По состоянию на 1 сентября 2020 году объем наличных денег в обращении и в кассах банков составил 508,6 млрд грн (по оперативным данным), однако помесячные темпы прироста наличных существенно замедлились.

Так, если за результатам апреля наличные средства по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 7%, то в августе этот показатель замедлился до 2%.

«Замедление темпов прироста наличных будет продолжаться при условии отсутствия значительных шоков в экономике страны. Несмотря на рост наличности в Украине, ее удельный вес в денежной массе все еще остается на уровне прошлых лет», — говорится в комментарии.

Рост вне банков

К причинам роста наличности вне банков можно отнести:

во время карантина граждане сокращали покупку дорогих товаров и товаров первой необходимости. Наличные меньше возвращалась из магазинов в банки;

рост социальных выплат в денежной форме, в том числе пенсионерам, которые предпочитают наличности;

вероятно выросли неофициальные расчеты в тех видах деятельности, работа которых была временно ограничено из-за карантинных мероприятий.

Напомним

В июле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные средства банков и другие деньги, увеличилась на 3,1% до 548,906 млрд гривен.

По состоянию на 20 июля общий объем наличной гривны на руках у населения, в кассах банков, банкоматах и ??терминалахпревысил полтриллиона гривен. Темп роста спроса на наличную гривну ускорился до 25%.

С 1 октября 2020 Национальный банквыведет из обращения монету 25 копеек.