Суд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом сообщает СТБ со ссылкой на Печерский суд, передает Liga.net.

Фото: inp.one

Что известно

Суд избрал мерой пресечения для Гонты круглосуточный домашний арест.

Гонту подозревают в организации финансовой пирамиды и отмывании денег.

По данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн, что подтверждает информация СБУ .

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