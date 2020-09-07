Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне B со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, передает Униан.

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Как прокомментировали в Fitch

«Рейтинги Украины отражают ее заслуживающую доверия макроэкономическую политику, позволившую снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавирусом шока, а также историю международной поддержки», — говорится в сообщении Fitch.

В то же время, в агентстве подчеркнули, что в Украине присутствует «низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов».

«Шок из-за коронавируса, по крайней мере временно, повернул вспять улучшения, достигнутые Украиной в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитического и экономического кризиса 2014 годов», — сообщает агентство.

Что прогнозируют

На конец 2020 года Fitch прогнозирует международные резервы Украины $27,4 млрд по сравнению с $29 млрд в начале сентября.

«Продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы stand by МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины по выполнению предыдущих программ и потенциальные судебные решения и законодательные инициативы, которые ведут к откату реформ», — говорится в пресс-релизе.

Агентство ожидает, что инфляция к концу 2020 года приблизится к целевому показателю НБУ 5%, в следующем составит 5,3%, а в 2022 году — 5,7%.

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