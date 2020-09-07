НБУ упростит кассовые операции ФОП

Национальный банк Украины планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте. Это связано с изменениями в украинском законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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С чем связано

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования э-кабинета и упрощения работы физических лиц — предпринимателей» облегчил учет доходов работы физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Такие физические лица-предприниматели вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

«Поскольку действующее положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют ФОП для учета наличных денег, НБУ намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона», — говорится в сообщении.

Соответствующий проект изменений в Положение о ведении кассовых операций вынесен на общественное обсуждение.

Напомним