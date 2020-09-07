Марченко надеется получить транш от МВФ. Запланировано еще два до конца года

Украина выполняет «структурные маяки» для получения траншей от МВФ . При этом в Министерстве финансов надеются, что в ближайшее время состоится онлайн-заседание миссии фонда. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Подробности недели», пишет РБК.

Фото: rbc.ua

Что говорят в министерстве

«Конечно, мы в диалоге с МВФ . Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по $700 млн. И мы надеемся, что в ближайшее время будет онлайн-конференция, то есть это не будет приезд, это будет онлайн-миссия фонда. И мы сможем показать наши достижения, потому что мы предусмотренные структурные маяки выполняем», — заявил он.

Он также добавил, что ведомство не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транши от МВФ .

«Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем транши от МВФ . Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ . То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем», — отметил министр.

Какие условия МВФ поставил Украине

Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины.

В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остаток средств от МВФ ($2,9 миллиарда).

Ближайшие структурные маяки

до конца июня — утверждение планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.

до конца августа — пересмотр всех тарифов на отопление и принятия упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг.

до конца сентября — подготовка новых организационных структур и системы для ГНС и ГТС с тем, чтобы с 1 января 2021 года они действовали как два отдельных единых юридических лица.

до конца сентября — усилить корпоративное управление на государственных предприятиях, в том числе расширить полномочия наблюдательного совета Нафтогаза.

До конца октября этого года Украина должна внести изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц и в другие законы с целью совершенствования механизма ликвидации банков и возвращения активов.

До конца октября также нужно внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора кандидатов.

До конца ноября этого года должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ.

и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ. До конца марта 2021 года, согласно меморандуму, Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.?

Напомним