Марченко надеется получить транш от МВФ. Запланировано еще два до конца года
Украина выполняет «структурные маяки» для получения траншей от МВФ. При этом в Министерстве финансов надеются, что в ближайшее время состоится онлайн-заседание миссии фонда. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы «Подробности недели»,
Что говорят в министерстве
«Конечно, мы в диалоге с МВФ. Мы надеемся получить очередной транш. У нас еще запланировано два транша до конца года по $700 млн. И мы надеемся, что в ближайшее время будет онлайн-конференция, то есть это не будет приезд, это будет онлайн-миссия фонда. И мы сможем показать наши достижения, потому что мы предусмотренные структурные маяки выполняем», — заявил он.
Он также добавил, что ведомство не рассматривает сценария, при котором Украина не получит транши от МВФ.
«Мы не рассматриваем сценарии, при которых мы не получаем транши от МВФ. Сейчас у нас сценарии, при которых мы спокойно финансируем дефицит бюджета, в том числе за счет средств от МВФ. То есть других сценариев мы пока что не рассматриваем», — отметил министр.
Какие условия МВФ поставил Украине
Как сообщал «Минфин», 12 июня МВФ обнародовал текст Письма о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины.
В этих документах перечисляются условия, которые должны выполнить правительство Украины и НБУ, чтобы получить остаток средств от МВФ ($2,9 миллиарда).
Ближайшие структурные маяки
- до конца июня — утверждение планов сокращения проблемных кредитов государственных банков.
- до конца августа — пересмотр всех тарифов на отопление и принятия упрощенной процедуры изменения домохозяйствами поставщика услуг.
- до конца сентября — подготовка новых организационных структур и системы для ГНС и ГТС с тем, чтобы с 1 января 2021 года они действовали как два отдельных единых юридических лица.
- до конца сентября — усилить корпоративное управление на государственных предприятиях, в том числе расширить полномочия наблюдательного совета Нафтогаза.
- До конца октября этого года Украина должна внести изменения в закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц и в другие законы с целью совершенствования механизма ликвидации банков и возвращения активов.
- До конца октября также нужно внести изменения в закон о Высшем совете правосудия для улучшения процесса отбора кандидатов.
- До конца ноября этого года должны быть внесены изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком, для того чтобы заполнить пробелы относительно эффективной практики корпоративного управления и расширить полномочия НБУ.
- До конца марта 2021 года, согласно меморандуму, Государственная аудиторская служба Украины с участием независимых аудиторов должна провести проверку целевого использования бюджетных средств, направленных на борьбу с коронавирусом.?
Напомним
12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша от МВФ.