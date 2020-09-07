Международные резервы Украины в августе превысили $29 млрд

По состоянию на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долларов США (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

В августе международные резервы увеличились на 1%, как указывают в Нацбанке, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

Так, в августе предложение валюты превышало спрос, и НБУ мог пополнять международные резервы. Всего в августе Нацбанк купил 460,5 млн долларов. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Кроме того, валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили 250,5 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 645,2 млн долларов (в эквиваленте). Из этой суммы 496,5 млн было уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Нацбанк выплатили 204,5 млн долларов (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

"В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 385 млн долл. США (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в Нацбанке.