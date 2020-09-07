В США никак не могут определиться с импортом труб из Украины

В США никак не могут определиться с импортом труб из Украины

Министерство торговли США продлевает срок антидемпингового расследования импорта бесшовных труб для нефтегазопроводов и промышленного назначения из углеродистой и легированной стали производства РоSSии, Украины, Чехии и Южной Кореи.

Данное расследование было начато в августе текущего года в соответствии с иском, поданным американским производителем бесшовных труб Vallourec Star.

Ранее предполагалось, что Министерство вынесет предварительное решение по этому делу уже 1 октября текущего года. Но сейчас сообщается, что срок сдвинут до 7 декабря.

Как заявляла Vallourec Star, демпинговая маржа у роSSийских поставщиков труб составляет от 41,07 до 273,47%. Для компаний из Украины, Чехии и Кореи данные показатели оцениваются соответственно в 42,38-42,88%, 50,45-51,7% и 114,8-131,31%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Портам придется взвешивать входящие грузы – КриклийПортам придется взвешивать входящие грузы – Криклий
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – ИнтерпайпВ Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп
Интерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего ВостокаИнтерпайп увеличил продажи труб на рынках Ближнего Востока
Fitch подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне "B"Fitch подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне "B"
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
РоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свинейРоSSия запретила транзит продукции животноводства из Украины из-за чумы свиней
Японское агентство повысило рейтинг Украины до В+Японское агентство повысило рейтинг Украины до В+
Японское агентство R&I повысило суверенный кредитный рейтинг УкраиныЯпонское агентство R&I повысило суверенный кредитный рейтинг Украины
За 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн рудыЗа 8 месяцев морпорты Украины перевалили 30 млн тонн руды
В "Большую стройку" включат системы орошения на юге УкраиныВ "Большую стройку" включат системы орошения на юге Украины
Украинцы не могут открыть и закрыть ФОП через «Дію». Прием заявок пока остановленУкраинцы не могут открыть и закрыть ФОП через «Дію». Прием заявок пока остановлен
Последние новости
Подгружаем последние новости