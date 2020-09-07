В США никак не могут определиться с импортом труб из Украины

Министерство торговли США продлевает срок антидемпингового расследования импорта бесшовных труб для нефтегазопроводов и промышленного назначения из углеродистой и легированной стали производства РоSSии, Украины, Чехии и Южной Кореи.



Данное расследование было начато в августе текущего года в соответствии с иском, поданным американским производителем бесшовных труб Vallourec Star.



Ранее предполагалось, что Министерство вынесет предварительное решение по этому делу уже 1 октября текущего года. Но сейчас сообщается, что срок сдвинут до 7 декабря.



Как заявляла Vallourec Star, демпинговая маржа у роSSийских поставщиков труб составляет от 41,07 до 273,47%. Для компаний из Украины, Чехии и Кореи данные показатели оцениваются соответственно в 42,38-42,88%, 50,45-51,7% и 114,8-131,31%.



