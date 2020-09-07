Fortescue Metals нарастит поставки железной руды

Fortescue Metals нарастит поставки железной руды

Австралийская железорудная компания Fortescue Metals, четвертый по величине производитель ЖРС в мире, получила разрешение от администрации штата Западная Австралия на расширение пропускной способности своего порта Херб Эллиотт от 175 млн до 210 млн т в год.

В 2019/2020 финансовом году (июль/июнь) компания поставила за рубеж 178,2 млн т железорудного сырья, на 6,3% больше, чем годом ранее.

Теперь компания планирует за счет более полной загрузки имеющейся портовой инфраструктуры нарастить экспортные поставки после ввода в строй нового ГОКа Iron Bridge в 2022 г. Стоимость данного проекта составляет 2,6 млрд долл.

По планам Fortescue Metals, компания будет добывать на Iron Bridge и отправлять на экспорт 22 млн т магнетитового концентрата в год. А объем поставок гематитовой руды возрастет до 188 млн. т в год после ввода в строй нового рудника Eliwiana в первой половине 2021 г.

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