В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп

В Украине и США спрос на трубы для добычи нефти и газа обвалился – Интерпайп

Спрос на стальные трубы нефтегазового сортамента на украинском и американском рынках существенно обвалился из-за снижения цен на углеводороды и пандемию коронавируса. Об этом в интервью Українським новинам сообщил директор по экономике и финансам "Интерпайпа" Денис Морозов.

"Сейчас в Украине спрос на нарезные трубы (OCTG) обвалился, а на трубы, которые закупал НАК "Нефтегаз Украины", стремится к нулю. В Украине темпы и объемы бурения новых скважин снизились в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом. Во-первых, это связано со снижением цен на газ в 1 полугодии 2020 года по сравнению с прошлым годом, а второй причиной является пандемия коронавируса", - сказал он.

По его словам, наибольший вклад в снижение внесла госкомпания "Укргазвыдобування", которая очень сильно снизила объемы бурения новых скважин. Кроме того, упал и рынок линейных труб общего назначения на фоне снижения ВВП страны.

Говоря о США, топ-менеджер сообщил, что множество американских компаний, добывавших нефть и газ, обанкротились. "Поэтому спрос на трубы сильно упал, цены пошли вниз, и на сегодня этот рынок ничтожно маленький, в разы меньше, чем он был в прошлом году. Ситуация усугубляется тем, что наша OCTG продукция облагается двойной пошлиной (суммарный размер - 32%), а с таким размером пошлины работать на рынке США практически не имеет смысла", - констатировал Д.Морозов.

"Сейчас на рынке США мы пока не видим перспектив и ожидаем, что до окончания президентских выборов в США большой активности на рынке не будет", - подчеркнул он.



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