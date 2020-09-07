Стоимость газа в Европе достигла максимума с декабря 2019 года

Стоимость газа в Европе достигла максимума с декабря 2019 года

Спотовые цены на газ в Европе за первую неделю осени прибавили 21%, достигнув отметки 142 долл. за тысячу кубометров (в контракте с поставкой в понедельник на голландском хабе TTF - главной площадке Европы).

Достигнутый уровень котировок является максимальным с конца декабря 2019 года – то есть до удаления с рынка рисковой премии за срыв поставок через Украину.

С исторического минимума в 34 долл. за тысячу кубов, который был зафиксирован 21 мая, цена голубого топлива уже выросла в 4,2 раза.

Цены на газ растут по всему миру: на американском Henry Hub они выросли за август с 65 до 96 долл. за тысячу кубов, скорректировавшись к текущему моменту до 92 долл.

Всё лето приток сжиженного природного газа на терминалы в Европе снижался в годовом выражении: сентябрь также начался со снижения на 4%.

В последнюю неделю августа европейский спот превысил 100 долл. за тысячу кубометров - считается, что за ней находится уровень безубыточности поставок роSSийского газа в Европу. По оценке Fitch Ratings, уровень безубыточности - это 105 долл. за тысячу кубометров, а по подсчетам Sberbank CIB - 90 долл.

Впрочем, если оценивать рентабельность роSSийского газового гиганта не по слагаемым затрат, а по отчетности, то опубликованная в эти дни отчетность "Газпрома" по МСФО за второй квартал свидетельствует, что и при цене экспорта в 110 долл. за тысячу кубометров монополия получила убытки.

МинПром по материалам Интерфакс

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