Суд вернул из незаконной аренды государству 36 гектар леса в Белоцерковском районе на Киевщине

Суд вернул из незаконной аренды государству 36 гектар леса в Белоцерковском районе на Киевщине

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры и вернул государству из незаконной аренды 36 га леса. Рыночная стоимость участков составляет 160 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“Суд пришел к выводу, что в нарушение требований земельного и лесного законодательства спорные земельные участки были предоставлены в аренду без их изъятия предусмотренным законом способом на основании распоряжения неуполномоченного органа исполнительной власти, то есть помимо воли их действительного владельца – народа Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал недействительными распоряжения райгосадминистрации и договор аренды. Согласно принятому судебному решению, регистрация земельных участков в Национальной кадастровой системе отменена и восстановлены права собственности на участки государства.

Напомним, Иванковский районный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры и вернул из незаконного владения частного лица около 2 га леса, расположенных на территории зоны отчуждения ЧАЭС рядом с Киевским водохранилищем на реке Днепр. Рыночная стоимость участка составляет 3 млн гривен.

Фото: открытые источники

КиевVласть


Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
В суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларовВ суде за "Мотор Сич" Китай может выиграть у Украины 3,5 миллиарда долларов
Портам придется взвешивать входящие грузы – КриклийПортам придется взвешивать входящие грузы – Криклий
Блок рекламы


Похожие новости
ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"ДТЭК может вернуть государству арендованные шахты "Добропольеуголь"
АМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор СичиАМКУ вернул Ярославскому документы по Мотор Сичи
Voestalpine вернула в строй домну на комбинате в ЛинцеVoestalpine вернула в строй домну на комбинате в Линце
На Киевщине чиновники Госгеокадастра требовали 175 тыс. грн взятки за регистрацию земли с прудомНа Киевщине чиновники Госгеокадастра требовали 175 тыс. грн взятки за регистрацию земли с прудом
Объем импорта в июле вернулся на докарантинный уровеньОбъем импорта в июле вернулся на докарантинный уровень
Прокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районеПрокуратура Киевщины пытается через суд вернуть государству 28 гектар земли в Фастовском районе
Киевляне не вернулись в рестораны и кафе после окончания карантинаКиевляне не вернулись в рестораны и кафе после окончания карантина
В Славутиче на Киевщине с арендатора через суд взыскали почти 140 тыс гривен долга за аренду землиВ Славутиче на Киевщине с арендатора через суд взыскали почти 140 тыс гривен долга за аренду земли
США вернули пошлину на канадский алюминийСША вернули пошлину на канадский алюминий
На Киевщине поймали на взятке налоговика
Последние новости
Подгружаем последние новости