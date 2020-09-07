Суд вернул из незаконной аренды государству 36 гектар леса в Белоцерковском районе на Киевщине

Белоцерковский горрайонный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры и вернул государству из незаконной аренды 36 га леса. Рыночная стоимость участков составляет 160 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

“Суд пришел к выводу, что в нарушение требований земельного и лесного законодательства спорные земельные участки были предоставлены в аренду без их изъятия предусмотренным законом способом на основании распоряжения неуполномоченного органа исполнительной власти, то есть помимо воли их действительного владельца – народа Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал недействительными распоряжения райгосадминистрации и договор аренды. Согласно принятому судебному решению, регистрация земельных участков в Национальной кадастровой системе отменена и восстановлены права собственности на участки государства.

Напомним, Иванковский районный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры и вернул из незаконного владения частного лица около 2 га леса, расположенных на территории зоны отчуждения ЧАЭС рядом с Киевским водохранилищем на реке Днепр. Рыночная стоимость участка составляет 3 млн гривен.

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