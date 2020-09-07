В аэропорту "Борисполь" в ручной клади обнаружили 22 кг серебра

По предварительной оценке, стоимость обнаруженного серебра составляет 650 тысяч гривен.

В аэропорту "Борисполь" в ручной клади обнаружили 22 кг серебра
Фото: dpsu.gov.ua

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили почти 22 кг серебра в ручной клади гражданина, который ехал из Турции в Украину.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Разоблачить правонарушителя удалось благодаря предварительно полученной информации сотрудников Главного оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Наш соотечественник по прибытию в Украину выбрал «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию или ограниченных к перемещению через границу. Однако благодаря бдительности пограничников, у мужчины обнаружили почти 22 кг серебра в украшениях", - сообщили в ГПСУ.

По предварительной оценке, стоимость обнаруженного серебра составляет 650 тысяч гривен. Точную стоимость установит экспертиза.

Фото: dpsu.gov.ua

В отношении украинца составлен протокол по ст. 471 Таможенного кодекса (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля).

Напомним, с начала этого года "Укрзализныця" ввела услугу доставки ручной клади. С февраля услуга в пилотном режиме была доступна в трех поездах.

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