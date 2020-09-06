Fitch подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне "B"

В 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.

Fitch подтвердил прогноз рейтинга Украины на уровне "B"
Фото: www.profi-forex.org

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным". Об этом говорится на сайте компании.

Агентство подтвердило свой апрельский прогноз, в соответствии с которым в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%. В дальнейшем ожидается восстановительный рост, который составит 3,8% и 3,5% соответственно в 2021 и 2022 годах.

Как отмечают аналитики Fitch, во втором квартале 2020 экономика Украины сократилась на 11,4%.

"Улучшение розничных продаж, промышленного производства и строительства отражает оживление потребления и инвестиций, в то время как более быстрое выполнение расходов во втором полугодии 2020 и более низкие процентные ставки поддержат восстановление", - говорится в сообщении.

Однако риски ухудшения прогнозов Fitch сохраняются, учитывая неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса, а также продолжительности или повторного введения ограничений, особенно с учетом сообщений об увеличении числа случаев коронавируса в Украине.

Fitch прогнозирует, что дефицит расширенного правительства достигнет 6,5% ВВП в 2020 году. Большие дивидендные выплаты от государственных компаний (1,8% от ВВП) и восстановление сбора налогов (за исключением налогов, связанных с импортом) поддержали государственные доходы, в то время как рост расходов остается умеренным с начала года и сосредоточен на социальных трансфертах и расходах на здравоохранение.

Агентство прогнозирует, что фискальная консолидация будет происходить постепенно, при этом дефицит расширенного правительства сократится до 5,4% ВВП в 2021 году и 4,2% в 2022 году.

Хотя правительство заявило, что намерено реализовывать инициативы по затратам для поддержания роста, такие как увеличение минимальной заработной платы (на 30% в 2021 году), фактические темпы бюджетной консолидации будут зависеть от продолжения взаимодействия с МВФ и доступного финансирования, говорится в сообщении.

В Fitch отмечают, что инфляционное давление остается умеренным (2,4% г / г в июле), но ожидается, что инфляция приблизится к целевому показателю НБУ на 5% до конца 2020 года из-за повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также восстановление внутреннего спроса.

Fitch ожидает, что инфляция в среднем составит 5,3% в 2021 году и 5,7% в 2022 году. НБУ снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 6% в июне в ответ на пандемию, но дальнейшее ослабление, по мнению Fitch, может быть ограничено ростом инфляционного давления и значительным повышением минимальной заработной платы в 2021 году.

Общий государственный долг увеличится до 57,4% ВВП (65,1%, включая гарантии) и 60% к 2022 году, с 44,4% (50,4% с гарантиями) в 2019 году. Fitch прогнозирует, что государственный долг Украины стабилизируется на уровне около 60% в 2022-2023 годах.

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