Госпродпотребслужба выявила в столичном магазине токсические игрушки с превышением содержания свинца в 166 раз

Сотрудники Госпродпотребслужбы Киева выявили в магазине “Дом игрушек” ООО “Альфа-Забава” игрушки с превышением содержания свинца в 166 раз. Принимаются меры по изъятию этой продукции из обращения на территории Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в сети Facebook пресс-службы Главного управления Госпродпотребсужбы в Киеве .

“При испытаниях контрольного образца игрушки: автомобиль на радиоуправлении ТМ “YP TOYS”, артикул 6142R дата изготовления 09.2018, было зафиксировано превышение нормы содержания свинца в 166 раз. Массовая доля свинца составляет 166 тыс мг / кг при норме 1000”, – сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что это повторная проверка продукции, так как предприятие первоначально не согласилось результатом испытаний.

Подчеркивается, что такое значительное превышение опасного металла в детской игрушке не допустимо, так как может стать причиной серьезных заболеваний и расстройств. В частности свинец может накапливаться в организме человека в виде нерастворимых фосфатов. Хроническая интоксикация наступает при потреблении 1-8 мг свинца в сутки.

Главные признаки избытка свинца : слабость, снижение памяти, быстрая утомляемость, повышенная возбудимость, боль в конечностях, в животе, головные боли, нарушение функции почек, образование свинцового налета на деснах. Последствиями могут стать заболевания костной системы, кариес зубов, развитие атеросклероза, повышение артериального давления, истощение, почечная недостаточность и другие заболевания.

Напомним, сотрудники Госпродпотребслужбы ночью, 20 августа, закрыли заведения общественного питания “Паштет” и “Turkish House” на столичном Крещатике за несоблюдение санитарно-противоэпидемических норм.

Фото: Госпродпотребсужба в Киеве