Минюст осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию

Министерство готовит к продаже три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.

Минюст осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Министерство юстиции осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

Всего, по его словам, министерство готовит к продаже три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.

Малюська сообщил, что заключенных не содержат во Львовской исправительной колонии №48 с 2018 года, а от многих корпусов здания остались только несущие конструкции. Однако учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. Всего здесь более 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

К зданиям подключены все инженерные сети: электричество, водопровод и канализация. Министр отметил, что колония может быть интересна как для промышленной, так и для жилой застройки.

Он уточнил, что имущество "будет стоить недешево".

Напомним, 4 августа Минюст объявил о старте "большой распродажи тюрем". Первым на электронные торги будет выставлено здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынкеЗапорожсталь снизила выплавку из-за конъюнктуры на рынке
Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с УкраинойКитайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
Бывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-БанкБывший главный айтишник Привата перешел в Альфа-Банк
За услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанцииЗа услугу теплоснабжения придется оплачивать четыре квитанции
Резерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионовРезерва нет. В Приватбанке рассказали, к чему приведет принудительное взыскание $350 миллионов
Блок рекламы


Похожие новости
В Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн СуркисамВ Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн Суркисам
Минюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.ПродажиМинюст утвердил продажу арестованного имущества через ProZorro.Продажи
ФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банковФГВФЛ выставил на продажу кредитные портфели двух банков
ФГВФЛ выставил на продажу банк АркадаФГВФЛ выставил на продажу банк Аркада
Энергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осеньюЭнергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осенью
Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осеньюМеталлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью
Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы "Днепр"Окружной админсуд просят отменить продажу киевской гостиницы "Днепр"
Малюська анонсировал продажу одесской колонии №51Малюська анонсировал продажу одесской колонии №51
Уруский хочет контролировать продажу стратегических предприятийУруский хочет контролировать продажу стратегических предприятий
Коломойский прокомментировал обвинения Минюста СШАКоломойский прокомментировал обвинения Минюста США
Последние новости
Подгружаем последние новости