Минюст осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию

Министерство готовит к продаже три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.

Министерство юстиции осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська.

Всего, по его словам, министерство готовит к продаже три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.

Малюська сообщил, что заключенных не содержат во Львовской исправительной колонии №48 с 2018 года, а от многих корпусов здания остались только несущие конструкции. Однако учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. Всего здесь более 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

К зданиям подключены все инженерные сети: электричество, водопровод и канализация. Министр отметил, что колония может быть интересна как для промышленной, так и для жилой застройки.

Он уточнил, что имущество "будет стоить недешево".

Напомним, 4 августа Минюст объявил о старте "большой распродажи тюрем". Первым на электронные торги будет выставлено здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.