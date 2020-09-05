В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19

Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.

В Минфине сообщили, сколько денег осталось в фонде борьбы с COVID-19
Міністр фінансів Сергій Марченко
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На сегодня из фонда борьбы с COVID-19 потрачено 19 млрд грн, это 30% от общего объема фонда, который составляет 66 млрд грн.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Коронавирусный фонд - это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в Коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего лишь 19 млрд", - сказал Марченко.

Он пояснил, что Минфин разместил средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, министерство сможет перераспределить средства на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе государства.

Министр также отметил, что Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены из других программ.

"Если не хватит денег в Коронавирусном фонде, мы перераспределим из других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется", - сообщил Марченко.

Напомним, в июле сообщалось, что Кабинет Министров

распределил все 66 млрд гривень Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

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