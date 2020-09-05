В Кабмине рассказали, какой дефицит заложили в проект бюджета-2021

Проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста украинской экономики на 4,7% ВВП.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство заложило в проект бюджета на 2021 год дефицит в 6% ВВП .

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Плановый пока показатель дефицита бюджета на следующий год ставим в районе 6% ВВП ", - сказал глава правительства.

Он также сообщил, что проект бюджета на следующий год построен на прогнозе роста украинской экономики на 4,7% ВВП .

Он также отметил, что совокупный госдолг Украины с $85 млрд грн на начало года сократился до нынешних $83 млрд грн.

Напомним, что внутренний валовой продукт Украины во втором квартале 2020 года сократился на 11,4% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. По сравнению с первым кварталом этого года падение составило 9,9% (с учетом сезонного фактора).

В третьем квартале этого года украинская экономика начала восстанавливаться.