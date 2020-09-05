Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной
В настоящее время соответствующая претензия уже подана в Минюст.
Сегодня китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина.
В настоящее время соответствующая претензия уже подана в Минюст, передает УНИАН со ссылкой на представителя Skyrizon.
В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute, китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 году приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию.
Более того, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия - не созывается общее собрание, не выплачиваются дивиденды, акционеры не имеют возможности влиять на действия менеджмента.
В судах различных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор Сичи" с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др.
Между тем показатели финансово-хозяйственной деятельности «Мотор Сич» ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.
Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 году. Согласно ему, стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам.
В этом контексте китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировало их актив. Ущерб от ситуации, которая негативно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевыми котировками, китайские инвесторы оценивают в более чем $3,5 млрд.
Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute, представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти относительно ПАО "Мотор Сич" и его акционеров. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.
Китайские инвесторы "Мотор Сич" также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и разрешения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и др. профильных органов власти.
Напомним, китайские компании "Skyrizon Aircraft" и "Xinwei Technology Group" купили более 50% акций украинской компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".
Против приобретения акций "Мотор Сичи" выступили США. Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.
ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.