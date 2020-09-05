Китайские инвесторы "Мотор Сич" начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной

В настоящее время соответствующая претензия уже подана в Минюст.

Сегодня китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина.

В настоящее время соответствующая претензия уже подана в Минюст, передает УНИАН со ссылкой на представителя Skyrizon.

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute, китайские инвесторы "Мотор Сич" заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 году приобрели 56% акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО "Мотор Сич" (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ , а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию.

Более того, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия - не созывается общее собрание, не выплачиваются дивиденды, акционеры не имеют возможности влиять на действия менеджмента.

В судах различных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров "Мотор Сичи" с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти - СБУ , АМКУ, ОП, КМУ и др.

Между тем показатели финансово-хозяйственной деятельности «Мотор Сич» ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 году. Согласно ему, стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам.

В этом контексте китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировало их актив. Ущерб от ситуации, которая негативно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевыми котировками, китайские инвесторы оценивают в более чем $3,5 млрд.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute, представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти относительно ПАО "Мотор Сич" и его акционеров. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

Китайские инвесторы "Мотор Сич" также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и разрешения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ , Генпрокуратуры, АМКУ и др. профильных органов власти.

Напомним, китайские компании "Skyrizon Aircraft" и "Xinwei Technology Group" купили более 50% акций украинской компании "Мотор Сич". Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом".

Против приобретения акций "Мотор Сичи" выступили США . Там утверждали, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая.

ПАО "Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция предприятия поставляется в более чем 100 стран мира.