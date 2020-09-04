В Минюсте придумали, как ПриватБанку не выплачивать $350 млн Суркисам

"У нас счет идет даже не на дни, а на часы"

Министерство юстиции Украины разработало законопроект, позволяющий не осуществлять принудительное исполнение решения Печерского райсуда Киева , по которому из государственного ПриватБанка должно быть взыскано около $350 млн в пользу компаний, аффилированных с братьями Суркисами.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Постановление незаконное, наглое и глупое, о чем уже много было сказано. Но - судебные решения являются обязательными к исполнению. Ожидать рассмотрения апелляции/кассации - долго, и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не осуществлять принудительное исполнение этого постановления", - сообщил Малюська.

Документом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" статьей 62 прим. 1 - "Особенности исполнения судебного решения об обеспечении иска" с таким текстом: "Запрещается при выполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста".

Фото: facebook.com

Он призвал народных депутатов как можно быстрее подписать документ и внести его на рассмотрение парламента.

"У нас счет идет даже не на дни, а на часы", - подчеркнул министр.