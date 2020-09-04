Владельца "Аркады" арестовали с залогом в 21 млн гривень

Подозреваемого в присвоении 50 млн гривень взяли под стражу в зале суда.

Владельца "Аркады" арестовали с залогом в 21 млн гривень
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: google.com/maps/Shevmaxi

В пятницу, 4 сентября, суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн гривень.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Накануне президенту банка "Аркада" было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн гривень финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика".

По состоянию на 1 июня 2020 года Константин Паливода опосредованно владел 74,80% акций финучреждения.

Напомним, что на основании решения правления Национального банка от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных" в банке введена временная администрация.

6 августа правление НБУ внесло банк "Аркада" в категорию проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

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