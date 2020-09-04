В аэропорту “Борисполь” таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)

В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)

Киевские таможенники изъяли у пассажира рейса из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) 46 незадекларированных гаджетов Apple стоимостью 22,8 тысячи евро. Изъяты мобильные телефоны, беспроводные наушники и часы.

Об этом KV сообщила пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщается, 21 мобильный телефон моделей IPhone 11 и IPhone PRO, 15 беспроводных наушников Apple Airpods PRO и 10 часов Apple Watch выявили сотрудники Киевской таможни в чемодане, который принадлежал украинцу. В аэропорт “Борисполь” мужчина прибыл регулярным рейсом из Дубаи.

Электронику и аксессуары таможенники обнаружили во время инициированного ими досмотра багажа с помощью рентген-аппарата.

Отмечается, что пассажир для прохождения таможенного контроля выбрал упрощенную полосу “Зеленый коридор” и ни один из предметов багажа не был задекларирован.

Сообщается, что по факту недекларирования товаров относительно их владельца составлен административный протокол, техника и аксессуары были изъяты. Общая стоимость изъятого составляет 22,8 тысячи евро.

Напомним, в июле Киевские таможенники во время проверки международных экспресс-отправлений обнаружили в одной из посылок камень. В декларации было указано, что это синтетический стеклянный камень. Таможенники усомнились и решили провести проверку.

Фото: пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины.

В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)
В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники изъяли у пассажира из ОАЭ гаджеты почти на 23 тысяч евро (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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