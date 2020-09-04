MEPS заметил улучшение стального спроса в Польше и Чехии

MEPS заметил улучшение стального спроса в Польше и Чехии

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., спрос на сталь в Польше улучшается после замедления темпов роста, связанного с коронавирусом, который наблюдался во втором квартале этого года. Активность в ранее слабой автомобильной и горнодобывающей отраслях растет, в то время как в строительном и производственном секторах продолжается укрепление. Сообщается о хорошем спросе со стороны основных производителей бытовой техники.

Тем не менее производители опасаются заглядывать в будущее. Они опасаются, что возобновление случаев заболевания Covid-19 приведет к дополнительным ограничениям или региональной изоляции.

Польские сервисные центры показывают, что объемы продаж и запросы новых заказов растут. Запасы сокращаются, появляются пробелы по определенным сортам и размерам. Однако ужесточение кредитных линий продолжает сдерживать покупательскую активность.

Сроки поставки продлеваются отчасти из-за запланированных производителями плоского проката простоев производства на летнее время. Местные производители стали сообщают о нормальных суммах заказов при текущих уровнях имеющихся мощностей.

Повышенные производственные затраты снижают рентабельность комбината и оказывают повышательное давление на внутренние цены на рулоны и лист. Участники рынка стали ожидают дальнейшего роста стоимости сделок в сентябре.

В польском сегменте г/к проката потребление в целом улучшается. Хорошая активность в сельском хозяйстве, производстве емкостей и контейнеров. Однако продажи на рынках судостроения, грузовиков и прицепов остаются невысокими. Покупатели пластин заявляют, что ценовые предложения местных поставщиков и поставщиков из третьих стран растут.

В Чешской Республике в конце июля - начале августа рыночная активность была снижена, при этом отмечалось отрицательное давление на внутренние цены на сталь. Впоследствии условия начали улучшаться, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение сентября.

Дистрибьюторы стали надеются, что их объемы продаж в ближайшем будущем увеличатся. Тем не менее, многие покупатели остаются осторожными из-за опасений по поводу второй волны коронавирусной инфекции.

Рост затрат на сырье для сталеплавильного производства продолжает снижать рентабельность комбината. Это вызывает ожидание роста цен в Чехии в краткосрочной перспективе.



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